Amazon Prime Day 2023, le date dell'evento ricco di offerte e prezzi bassi

Amazon Prime Day 2023 è l’evento che tutti noi stiamo aspettando, la perfetta occasione per procedere all’acquisto dei prodotti di elettronica, e non solo, particolarmente desiderati, approfittando delle importanti riduzioni sul prezzo finale di vendita. Al momento Amazon non ha ancora comunicato le date ufficiali, ma basandosi sull’esperienza pregressa, possiamo fare qualche piccola ipotesi.

Il Prime Day, nel caso non lo conosciate, consiste in 48 ore di importanti offerte, che spaziano sulle tantissime categorie merceologiche presenti nel catalogo di Amazon, dedicate esclusivamente agli utenti con un abbonamento Amazon Prime attivo (per questo motivo dovete richiederlo subito, anche attivando i 30 giorni di prova). Tutti gli sconti sono validi solamente per le 48 ore in oggetto, e salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Tanti prezzi bassi sono già stati attivati, se volete averli sul vostro smartphone, andate subito ad iscrivervi al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid dedicato ad Amazon.

Amazon Prime Day 2023, ecco le date dell’evento

Analizzando lo storico dell’evento, sappiamo che cade generalmente nei mesi di Giugno o di Luglio, fino a qualche anno fa (prima del Covid, per intenderci), saremmo stati sicuri di vederlo l’11-12 luglio 2023, ma ultimamente Amazon ha deciso di anticiparlo nel mese precedente, anche per dare spazio alla variante autunnale (vista giustappunto lo scorso anno). Per questo motivo, ad oggi almeno, la data più probabile va a toccare l’accoppiata 20-21 giugno 2023 (sempre infrasettimanale).

Ora non ci resta che attendere la conferma, o la smentita, dell’azienda, generalmente la comunicazione ufficiale viene rilasciata un paio di settimane prima dell’evento, quindi non dovremo attendere ancora molto per scoprirlo davvero.