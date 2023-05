In questi giorni la piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo un Casio Vintage color argento ad un prezzo scontato rispetto a quello di listino. Si tratta del modello A158WA-1CR.

Sicuramente si tratta di un orologio economico, ma anche al tempo stesso versatile e molto “alla moda”. Casio infatti produce diversi tipi di orologio in base alle esigenze dei propri clienti, non passando mai di moda. Scopriamo qualche dettaglio su questo modello.

Casio Vintage color argento in offerta su Amazon

Il modello in questione ha una forma rettangolare con vetro in plastica e quadrante digitale. Il cinturino è di acciaio inossidabile e dispone di una chiusura regolabile. La cassa dell’orologio ha un diametro di 33 millimetri mentre lo spessore è di 8 millimetri. Il colore, come anticipato precedentemente è grigio, il quadrante che il cinturino.

Dispone anche di un calendario sullo schermo, che mostra il giorno e la data esatta. Non mancano anche alcune caratteristiche speciali come la luminosità dello schermo in caso di mancanza di luce (si attiva premendo l’apposito tasto) e il timer. Le recensioni disponibili su Amazon sono quasi tutte positive, potremmo quindi considerarlo un ottimo prodotto considerando anche il suo prezzo.

A proposito di prezzo, Amazon lo vende attualmente a 29.62 euro invece di 35 euro, scontato del 15%. La piattaforma, per chi non lo sapesse, permette di pagare in piccole rate mensili senza alcun tipo di interesse. Il servizio è disponibile solo per i clienti Amazon.