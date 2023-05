Il noto produttore cinese Vivo continua a sfornare nuovi smartphone, questa volta per il mercato indiano. Uno dei nuovi arrivati, in particolare, è l’entry-level Vivo Y36. Quest’ultimo, in particolare, è stato annunciato in due versioni, una con supporto alle reti 4G e una con supporto alle nuove reti 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo annuncia ufficialmente in India il nuovo Vivo Y36 in 4G e in 5G

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Vivo ha dunque svelato un nuovo smartphone di fascia entry-level. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del nuovo Vivo Y36. Quest’ultimo è stato annunciato sia in versione con supporto al 4G sia in versione con supporto al 5G. La differenza sostanziale tra le due versioni riguarda principalmente il processore.

A bordo della versione 4G, in particolare, è presente il soc Snapdragon 680. Oltre a questo, lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni Glitter Aqua e Meteor Black. A bordo della versione 5G, invece troviamo il soc MediaTek Dimensity 6020. Le colorazioni disponibili, in questo caso, saranno Crystal Green e Mystic Black.

Il resto delle specifiche sono condivise da entrambi gli smartphone. Troviamo ad esempio un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.64 pollici in risoluzione FullHD+. La batteria ha una capienza di 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 44W. Il comparto fotografico include invece due sensori fotografici anteriori da 50 e 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Vivo Y36 sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano. La versione 4G avrà un costo iniziale di circa 211 euro al cambio attuale. Al momento non conosciamo il prezzo della versione 5G.