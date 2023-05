Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione è costituito senza nessun dubbio dal phishing, la nota pratica truffaldina è infatti una piaga diffusa a macchia d’olio nel web e cerca di colpire il maggior numero di utenti possibile nel tentativo di sottrarre loro dati sensibili come quelli per l’accesso ai conti bancari.

Il phishing per chi non lo sapesse è una pratica abbastanza diffusa che colpisce le vittime sfruttando delle false comunicazioni spacciate come avvisi da parte di enti dal nome autorevole, il quale viene sfruttato indebitamente per conquistare la fiducia della vittima che tenderà così a cadere nella trappola con maggiore facilità.

Queste comunicazioni generalmente sono mail o SMS dal corpo testo che avvisa la vittima di una qualunque problematica da dover risolvere rapidamente compiendo delle azioni standard, le più diffuse sono accessi presso link internet esterni oppure il download di files dannosi che se eseguiti infetteranno il PC.

Intesa Sanpaolo sfruttata

Come potete ben leggere la mail di phishing che sta colpendo gli utenti italiani ribadisce perfettamente quanto descritto sopra, quest’ultima infatti avvisa la vittima della necessità di aggiornare i propri dati per poter attivare il nuovo sistema di sicurezza ed evitare così il blocco della carta.

Ovviamente l’invito è fasullo e non è reale, il collegamento presente in verde rimanda infatti ad una pagina di phishing dove non appena inseriti i vostri dati verranno immediatamente copiati e inviati all’ideatore della truffa che potrà usarli per derubarvi rapidamente e in tutta comodità.