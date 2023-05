L’attenzione al dettaglio messa da Apple nella realizzazione dei propri device è ormai leggendaria. L’azienda di Cupertino realizza gli iPhone in modo che possano durare negli anni e superare un utilizzo continuativo.

Tuttavia, questa volta Apple si è superata lasciando tutti increduli. Un appassionato di immersioni ha ritrovato un iPhone che è rimasto sott’acqua per quasi un anno. Il ritrovamento è avvenuto durante le operazioni di pulizia del lago Mendota ad opera del Four Lakes Scuba Club, situato a Madison, in Wisconsin.

Non è la prima volta che il club di immersioni trova uno smartphone durante la pulizia del lago e, spesso, i device sono in condizioni pessime e completamente non funzionanti. Questa volta, però, la situazione è stata leggermente diversa.

La qualità costruttiva di Apple non ha rivali, un iPhone perso da un anno in un lago è stato ritrovato ancora funzionante

Dopo aver raccolto il device e fatto asciugare, il presidente del club ha scoperto non erano presenti danni esterni o problemi apparenti. Per questo ha provato a caricare l’iPhone e ha scoperto che il device si è acceso ed era pronto per essere utilizzato.

Considerando che il device Apple era funzionante, sono iniziate le ricerche del legittimo proprietario da parte delle autorità locali. Grazie ai dati memorizzati sull’iPhone, è stato possibile rintracciare l’utente, una donna del posto, e restituire il dispositivo.

La donna ha ricordato gli eventi che hanno portato alla perdita dell’iPhone nel lago. Insieme ai suoi amici stava festeggiando a bordo di una barca durante l’estate 2022. Accidentalmente ha fatto cadere il dispositivo in acqua e da allora l’ha considerato perso. Tuttavia, la straordinaria perfezione nell’assemblaggio degli iPhone e la resistenza a infiltrazioni di acqua ha permesso allo smartphone di resistere quasi un anno sul fondo del lago.