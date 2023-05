Come ogni anno anche questa volta si parla del possibile aumento del costo degli iPhone 15. Il colosso di Cupertino potrebbe attuare un rincaro non indifferente sui modelli di punta della prossima generazione dei melafonini così da rendere ancora più evidente la differenza dai modelli base.

Un rapporto non ufficiale e senza alcun dubbio ancora poco affidabile condiviso su Weibo ritiene che tra le intenzioni di Apple vi sia quella di aumentare il prezzo finale di alcuni dei nuovi dispositivi ma non tutte le fonti sono d’accordo.

Apple: alcuni modelli di iPhone 15 potrebbero essere ancora più costosi!

Stando al rapporto emerso in rete, Apple potrebbe aumentare il costo del nuovo iPhone 15 Pro per distinguerlo ancora di più dall’iPhone 15 Plus. Jeff Pu, inoltre, ritiene che anche l’iPhone 15 Pro Max potrebbe subire un rincaro non indifferente. Altra fonti, poi, sostengono che i due modelli base, iPhone 15 e iPhone 15 Plus, saranno ancora più economici dei loro predecessori.

Apple non ha ancora fornito alcuna informazione sulla prossima generazione di iPhone e le anticipazioni riguardanti quello che sarà il costo finale sono ancora da prendere con le pinze. Anche lo scorso anno, nei mesi che hanno preceduto il lancio degli iPhone 14, si è parlato del possibile aumento dei melafonini ma alla fine nessun vero cambiamento è stato messo in atto dal colosso. Questo potrebbe essere l’anno decisivo ma soltanto nelle settimane che verranno avremo modo di scoprire le mosse che Apple metterà in atto e quelle che saranno le vere e proprie novità in arrivo sui dispositivi.