In occasione dell’evento Worldwide Developers Conference, Apple potrebbe rivelare uno dei suoi prodotti più importanti di sempre: un modo completamente nuovo di vedere il mondo. Un set esclusivo di visori per realtà mista.

Sebbene sia stato fortemente vociferato, questo set potrebbe comunque non arrivare mai; non sarebbe certamente una sorpresa. Ciò che pare sia certo è che i nuovi visori sono in lavorazione da anni. Ricordano, secondo quanto dichiarato dalle voci, un paio di occhiali da sci. Montano una telecamera all’esterno e lo schermo all’interno, prendendo in prestito le caratteristiche dell’Apple Watch. Come già detto, questo progetto va avanti da anni, per l’esattezza dal 2016. Nel corso degli anni ha subito delle modifiche fino ad arrivare ad oggi con la proposta di visori per realtà mista.

Tim Cook nel 2017 ha dichiarato: “La tecnologia richiesta, oltre a mettere abbastanza cose intorno al tuo viso, porta con sé molte sfide”. “Il campo visivo, la qualità del display stesso, sono tutte cose da prendere in considerazione”. Da allora, Apple ha apparentemente lavorato duramente. Sembra che il lavoro stia dando i suoi frutti: la scorsa settimana, il pioniere della realtà virtuale Palmer Luckey, che ha creato Oculus e poi l’ha venduto a Meta, ha suggerito di aver visto una prima versione del visore definendolo “davvero buono”.

Nuovi visori in arrivo in casa Apple, il futuro visto attraverso la realtà mista

Apple negli ultimi anni si è concentrata maggiormente sulla qualità delle interazioni con i dispositivi. Ha effettivamente incoraggiato gli utenti a trascorrere meno tempo sui propri dispositivi e più tempo a essere attivi. Potrebbe non optare per esperienze di realtà mista che rinchiudono le persone all’interno di un mondo virtuale. Pertanto, Apple potrebbe concentrarsi maggiormente sulle interazioni delle persone con l’ambiente reale, ad esempio consentendo alle persone di vedere messaggi o indicazioni mentre si muovono. Una versione di questo è già in lavorazione per l’Apple Watch. Tuttavia, Apple ha creato silenziosamente un intero mondo di app che sembrano essere pronte per la realtà mista.

L’Apple Watch e gli AirPods funzionano già attaccandosi al corpo delle persone e aggiungendo uno strato di informazioni digitali, che, in un certo senso, è esattamente ciò a cui mireranno le cuffie. I nuovi prodotti Apple sono spesso descritti come se fossero stati inventati dal nulla. In verità tutte le recenti innovazioni hanno le loro radici nei prodotti precedenti: l’iPhone combinava un iPod e un computer, e sia l’iPad che l’Apple Watch erano versioni sempre più grandi di quell’iPhone. Lo stesso potrebbe accadere con eventuali visori in arrivo.