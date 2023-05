WindTRE distrugge TIM con la Go 150 TOP+ a 5,99 euro al mese

Come in tanti hanno fatto già notare, sembrerebbe ormai chiaro il programma dei gestori virtuali nel mondo della telefonia mobile. Molti di questi, che fino a poco tempo fa nessuno prendeva in considerazione, avrebbero preso il sopravvento con le loro offerte mobili. Sono diventati diversi infatti i nomi altisonanti nel mondo della telefonia, soprattutto tra quei provider che è un tempo nessuno voleva neanche sentir nominare. Le aziende più forti come WindTRE stanno cercando però di fare veramente di tutto pur di tenere alto il loro nome. In molte addirittura sono scese ai livelli dei gestori virtuali, almeno per quanto concerne i prezzi.

WindTRE è infatti arrivata ad offrire promo a costi mai visti prima, soprattutto in questo mese di maggio. L’attenzione almeno per il momento viene infatti spostata verso una soluzione che costa pochissimo ogni mese mettendo tutto a disposizione. Potrebbe essere quindi questo il periodo utile per il rilancio dell’azienda, la quale dopo la fusione in realtà è riuscita ad ottenere grandi soddisfazioni.

WindTRE mette la concorrenza a tacere con la sua GO 150 TOP+: ecco cosa contiene per 6,99 € al mese

Potrebbe essere la volta buona per attirare di nuovo verso le sue fila tanti vecchi clienti. WindTRE lancia la GO 150 TOP+, offerta che mette al cospetto di tutti un prezzo mensile di 5,99 €.

Ma cosa c’è all’interno di questa promozione mobile che sta facendo così tanto parlare? Si parte da minuti senza limiti verso tutti i numeri e 200 SMS. Ovviamente il pezzo forte sta nella connessione al web, la quale è disponibile con 150 giga in 4G.