WindTre continua a rispondere colpo su colpo ad Iliad ed anche in questo mese di maggio l’operatore arancione presenta una serie di tariffe molto vantaggiose per tutti gli utenti che desiderano attivare una nuova SIM per la telefonia mobile. Una proposta su tutte sta catturando l’interesse degli addetti ai lavori e dei clienti.

WindTre e la promo con Giga infiniti a maggio

La migliore proposta del provider sul fronte della telefonia mobile anche a maggio è la WindTre Go Unlimited Star+. I clienti che decidono di attivare questa proposta avranno a loro disposizione un pacchetto di tutto vantaggio sia per le soglie di consumo che pre i prezzi.

Per quanto concerne le soglie di consumo, gli abbonati di WindTre potranno contare su dati illimitati per la navigazione di rete, laddove possibile anche con la tecnologia del 5G. Al tempo stesso, gli utenti avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica.

Il prezzo per il rinnovo di questa promozione è pari a 7,99 euro. La Go Unlimited Star+ garantisce anche un prezzo bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Inoltre, il provider si impegna a non effettuare alcuna modifica ai costi mensili o alle soglie di consumo iniziali durante il primo semestre di abbonamento.

Oltre al prezzo per il rinnovo mensile, gli abbonati dovranno altresì aggiungere una quota di attivazione pari a 10 euro per la ricezione della SIM. Necessaria inoltre la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.