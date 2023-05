Se sei preoccupato per la sicurezza dei tuoi figli e vuoi monitorare le chat di Whatsapp, ci sono diversi strumenti di cui puoi armarti che sono molto efficaci.

Whatsapp non solo è leader, ma ha anche la più grande quota di mercato tra gli utenti di app di messaggistica, quindi questo non ha fatto altro che creare una community sempre più accesa. E a differenza di prima, ora ci sono molte opzioni disponibili per chiunque sia interessato a spiare l’account di qualcun altro. L’app, che è stata creata poco più di un decennio fa, ora vanta miliardi di download.

Sebbene nel tempo abbia cercato di bloccare diverse vulnerabilità note che hanno portato allo sfruttamento di exploit in passato, tutto ciò che serve per accedere al telefono di qualcuno è sapere cosa sta facendo.

Spiare messaggi whatsapp con Whazzak e simili

Per coloro che non sanno cosa sia whazzak, è uno strumento creato nel maggio 2007 che consente alle persone di spiare contatti di altre persone senza essere scoperti. La maggior parte delle volte, le persone ignorano o ignorano gli aggiornamenti e gli avvisi dei fornitori di software e, quindi, portano alla violazione dei dati.

Le app spia come queste sono uno strumento molto potente. Un’altra molto utilizzata è Flexispy, senza dubbio la migliore app fino ad oggi. Flexispy offre supporto per ogni tipo di dispositivo, e ti garantisce la possibilità di usufruire di tutte queste funzioni innovative: