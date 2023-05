Unieuro REGALA fino a tre VOLI aerei con il nuovo volantino, gli sconti sono all'80%

Anche Unieuro ha deciso di partecipare alla battaglia tra i tanti colossi che si occupano di vendita sul territorio italiano per quanto riguarda la tecnologia. Ricordiamo che oggi è l’ultima volta in cui gli utenti potranno approfittare degli sconti dell’ultimo volantino, il quale prevede anche una promozione molto particolare che potrebbe aiutarvi con le vacanze.

Per avere anche le offerte Amazon migliori, c’è il nostro canale. Ce ne sono anche altri due che troverete davvero interessanti: Tecnofferte e Malatirisparmio.

Unieuro offre per l’ultimo giorno il suo volantino: potete beneficiare solo per oggi di queste grandi offerte

Unieuro lancia con questo volantino, o meglio ha lanciato qualche settimana fa con questo catalogo, la promozione che riguarda un grande regalo. L’iniziativa permette alle persone di portare a casa un volo andata e ritorno in Europa fino ad un massimo di tre volte. In parole povere, per una spesa effettuata pari ad almeno 299 €, vi verrà regalato un volo. Il tutto funziona molto semplicemente, visto che spendendo 299 € potrete ricevere un volo, mentre con 598 € e con 897 € spesi, potrete ricevere rispettivamente due e tre voli. Ricordiamo che i prodotti Apple e i servizi di consegna ed installazione non contribuiscono a raggiungere questa cifra.

1 su 11

Per quanto riguarda invece gli sconti del catalogo, ecco grandi proposte provenienti soprattutto dai prodotti top di gamma delle aziende. Per quanto concerne il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra, ecco la variante da 256 giga proposta a 1399 €.

In merito ad Apple, c’è un’altra grande proposta: si tratta dell’Apple Watch Series 8, il quale arriva a 439 € scontato nella sua versione da 45 mm.