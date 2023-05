Unieuro, il volantino al 70% di sconto che regala voli aerei con gli acquisti

Esattamente lo scorso 12 maggio è stato lanciato un nuovo volantino che avrà fatto certamente piacere al pubblico. Soprattutto le persone che di solito si dedicano agli acquisti nel mondo dell’elettronica, avranno colto di buon grado la grande iniziativa proposta da Unieuro, colosso nell’ambito tech. Fino al prossimo 25 maggio 2023 ci saranno infatti una serie di sconti davvero interessanti che riguardano diversi prodotti del mondo dell’elettronica.

A stupire però è soprattutto la grande iniziativa che consente alle persone che spenderanno da Unieuro una determinata cifra, di poter portare a casa anche una sorta di regalo. Più precisamente, ogni 299 € di spesa effettuata, verrà regalato un volo andata e ritorno in Europa fino ad un massimo di tre. Il funzionamento della nuova offerta di Unieuro è davvero semplice. Spendendo 299 €, si potrà ricevere un volo, così come con 598 € se ne riceveranno due e di conseguenza con 897 € se ne riceveranno tre. Sono esclusi dall’iniziativa i volantini nazionali italiani, così come i prodotti Apple e i servizi di consegna ed installazione che non contribuiranno a far raggiungere la cifra minima.

Unieuro propone sconti clamorosi nel suo nuovo volantino, eccone alcuni

Unieuro in primo luogo offre dei prezzi super vantaggiosi sugli smartphone. Il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra ad esempio viene proposto con i suoi 256GB di memoria ad un prezzo di 1399 €.

Grande sconto anche nel caso del famoso Apple Watch Series 8 da 45mm in alluminio, il quale arriva in sconto a 439 €. Questi sono solo degli esempi, ma nel nuovo volantino di Unieuro troverete davvero di tutto.