Da pochi giorni sono terminati gli sconti della promozione Grandi Affari sul PlayStation Store. Nel corso delle ultime ore, però, il colosso giapponese Sony ha reso disponibile una nuova promozione denominata “Il Pianeta degli Sconti”. Questa permetterà di acquistare numerosi titoli con degli sconti che arrivano a sfiorare il 90%.

PlayStation Store, arriva la nuova promo “Il Pianeta degli Sconti”

Nel corso delle ultime ore è stata lanciata ufficialmente una nuova interessante promozione da parte del colosso giapponese Sony. Come già detto, stiamo parlando della promo “Il Pianeta degli Sconti” e con questa gli utenti potranno portarsi a casa tantissimi videogiochi ad un prezzo decisamente basso.

In particolare, sono disponibili in sconto anche videogiochi di un certo spessore e piuttosto recenti. Tra questi, c’è ad esempio The Last of Us Parte 2 che è proposto con uno sconto del 40%. È poi disponibile il titolo per PlayStation 4 A Way Out. Quest’ultimo viene proposto con uno sconto dell’80% e che permetterà di averlo ad un prezzo di appena 5,99 euro.

Con uno sconto del 75% è poi disponibile il videogioco Mortal Kombat 11 Ultimate, sia per PlayStation 4 sia per PlayStation 5. Quest’ultimo è ora disponibile ad un super prezzo di 14,99 euro, contro gli iniziali 59,99 euro. Per tutti gli appassionati di Nathan Drake, è poi proposto in sconto Bundle digitale Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L’eredità perduta. Sarà possibile acquistarlo per soli 9,99 euro. Con uno sconto assurdo del 90%, è poi acquistabile a soli 2,99 euro il titolo Outlast 2. Per scoprire tutti i titoli proposti in sconto, vi consigliamo comunque di visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale PlayStation.