Opel annuncia ufficialmente la Nuova Corsa, ecco tutti i dettagli

La nuova Opel Corsa è ormai in dirittura di arrivo, una vettura con trazione ibrida ed elettrica dal design completamente rinnovato, con il marchio Vizor nella parte anteriore e la dicitura Opel traslata posteriormente. I consumatori potranno godere di una guida decisamente più rilassata ed al passo con i tempi, potendo approfittare di tutte le tecnologie più recenti.

Le novità introdotte, oltre ai cambiamenti in termini di design interno (con nuova leva del cambio, volante e sedili) e esterno (vista laterale con montante C “sfondato” e verniciatura Grafik Grey per la prima volta disponibile per la Corsa), sono legate ad un cockpit, disponibile solo come accessorio, basato sulle tecnologia Snapdragon di Qualcomm, permettendo così di fruire di un infotainment con sistema di input un display a colori (compatibile con intelligenza artificiale, riconoscimento vocale naturale e aggiornamenti OTA), completamente touchscreen, fino a 10 pollici. La versione elettrica gode ora di un’autonomia maggiorata, fino a 402km, senza dimenticarsi della variante ibrida con sistema a 48 volt, per offrire al consumatore finale la più ampia possibilità di scelta.

Nuova Opel Corsa, la luce a matrice Intelli-Lux LED con 14 elementi

Il modello di nuova generazione riprende ciò che apprezziamo su Opel Corsa dal 2019, ovvero la possibilità di accedere alla tecnologia di ultima generazione, senza dover spendere cifre eccessivamente elevate. Tra queste troviamo appunto la luce a matrice Intelli-Lux LED, composta da ben 14 elementi (contro gli 8 del modello precedente), affiancata da sistemi di assistenza all’avanguardia, come ad esempio la telecamera posteriore panoramica, il limitatore di velocità, il cruise control adattivo ed altri ancora.

Le motorizzazioni virano fortemente verso l’elettrico, ricordando che Opel diventerà un marchio full-elettric entro il 2028, con due opzioni di trazione: 100kW/136CV e autonomia fino a 357km, oppure 115kW/156CV e autonomia fino a 402km, mantenendo comunque una coppia di 260Nm, e sfruttando la ricarica rapida che porterà la batteria dal 20 all’80% in soli 30 minuti. Non mancano motorizzazioni ibride, per la prima volta un sistema a 48 volt con motori da 74kW/100CV e 100kW/136CV, per finire con i classici motori a combustione.

Al momento non sono state fornite informazioni sui prezzi di vendita e sull’intervallo temporale di disponibilità sul territorio italiano, seguiranno sicuramente aggiornamenti più specifici.