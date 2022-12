Il noto marchio automobilistico Opel ha da poco fornito nuove informazioni riguardanti la sua nuova vettura. Stiamo parlando in particolare della nuova Opel Astra in versione elettrica (che va dunque ad affiancarsi ai modelli con tecnologia Plug-in) e che sarà ordinabile dalla primavera del 2023. Vediamo qui di seguito i dettagli comunicati dall’azienda.

Opel Astra, arriva ufficialmente la nuova versione elettrica, ecco i dettagli

Il noto marchio automobilistico Opel ha dunque svelato ufficialmente nuovi dettagli riguardanti la sua nuova vettura full electric. Opel Astra, in particolare, presenta come uniche differenze estetiche rispetto alla versione non elettrica il nuovo design dei cerchi in lega e la lettera “e” sul frontale e sul posteriore.

Per quanto riguarda il design ed il look in generale, possiamo notare che non ci sono molte differenze rispetto alle precedenti versioni. Dal punto di vista della capacità, il modello Sports Tourer dispone di un vano di carico di ben 516 litri. All’interno, poi, la vettura dispone di tanta tecnologia. Abbiamo ad esempio due ampi display con una diagonale da 10 pollici adibiti alla strumentazione digitale e al sistema di infotainment.

Dal punto di vista prestazionale, la nuova Opel Astra dispone di un motore elettrico da 156 CV con 270 nm di coppia, mentre la velocità massima raggiungibile è di 170 km/h. Oltre a questo, la vettura può contare su una autonomia di circa 416 km secondo il ciclo WLTP, grazie alla presenza di una batteria da 54 kWh.

Per il momento l’azienda automobilistica non ha rivelato dettagli ufficiali riguardanti i prezzi di vendita. Vi terremo aggiornati.