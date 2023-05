Nuova Hyundai Kona arriva ufficialmente sul territorio italiano, in tutti gli showroom dell’azienda è possibile preordinarla ad un prezzo promozionale decisamente interessante, ed approfittando anche di sconti specifici sugli allestimenti predefiniti.

La vettura vuole rivoluzionare il segmento, parliamo infatti dei SUV compatti, con un design completamente rivoluzionato (con firma luminosa Seamless Horizon Lamp), ed interni con dotazioni e spazi di categorie superiori (ad esempio il bagagliaio raggiunge i 466 litri, oppure sul cruscotto si trovano i due display da 12,3 pollici di diagonale).

Il modello in questione può essere acquistato, almeno inizialmente, nelle sole versioni a benzina 1.0 T.GDI (è possibile scegliere tra cambio manuale o automatico), 1.0 T.GDI mild-hybrid 48V (con cambio manuale) o 1.6 full-hybrid. Per la completamente elettrica sarà necessario attendere dopo l’estate 2023, con la comparsa dei primi modelli negli showroom, appunto nel corso dei mesi estivi.

Nuova Hyundai Kona, l’offerta di lancio

1 su 4

L’offerta di lancio della nuova Hyundai Kona è davvero ghiottissima, infatti gli utenti che sceglieranno la versione 1.0 T.GDI da 120CV con allestimento X Line, potranno pagarla a rate fisse da 189 euro al mese, e godere di 3000 euro di vantaggio cliente (solo con permuta/rottamazione e finanziamento Hyundai Super/Plus). Nel caso in cui foste invece interessati alla variante full-hybrid, le rate partiranno da 199 euro al mese.

L’allestimento X Line (da 28’500 euro), è consigliato per coloro che non accettano compromessi, include una dotazione completa, tra cui fanali LED, vetri oscurati (posteriori), display LCD da 12,3 pollici, navigazione con display touchscreen e retrocamera, caricatore wireless, cerchi in lega da 17 o 18 pollici e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Gli utenti più sportivi possono fare affidamento sull’allestimento N Line (da 31,500 euro), con dettagli specifici, come i cerchi in lega N Line da 18 pollici, un design più aggressivo, assetto ribassato, minigonna laterale, doppio scarico e spoiler posteriore. In ultimo troviamo la versione X Class (da 33,800 euro), completa con le dotazioni di sicurezza di ultima generazione, oltre a sedili rivestiti in tessuto e pelle, il tetto apribile, sistema auto Bose con 6 speaker (ed anche subwoofer), per finire con il portellone posteriore completamente elettrico.

Ricordiamo infine la presenza, fino al 31 agosto, dell’iniziativa Be The First, che permette di preordinare la Nuova Hyundai Kona, bloccandone il prezzo finale, ed approfittando quindi delle offerte, con il solo versamento di 250 euro.