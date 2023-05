I tipi di illusioni ottiche sono vari: fisiche, fisiologiche o addirittura cognitive. Sembra un cliché ma è una grande verità: il cervello umano ha la facoltà di guardare immagini o cose in modo differente, percependole in base alle diverse luci o angolazioni.

La provenienza la dobbiamo in gran parte alla psicanalisi, che mette in evidenza il modo in cui le persone percepiscono ciò che gli circonda.

Dopo le altre interessanti illusioni ottiche che vi abbiamo proposto, siamo pronti a farvi scervellare con un altro rompicapo molto interessante. In basso alla notizia c’è un’immagine molto difficile da risolvere: riuscite a trovare l’uomo che si nasconde nella figura di un cavallo?

Scopriamo di seguito cosa si cela dietro questa illusione ottica.

Illusioni ottiche, trovare l’uomo nel cavallo è la sfida del giorno

Nell’articolo di oggi, non parliamo di un’immagine recente. Infatti, si tratta di un’illustrazione risalente al 1880 che venne realizzata come “carta puzzle”. L’illusione ha come richiesta quella di trovare il volto nascosto dell’uomo nell’immagine vintage chiedendo “Dov’è il mugnaio?“.

Parliamo senza ombra di dubbio di un’immagine decisamente più difficile da scomporre rispetto alle altre che abbiamo proposto di recente.

Nel caso in cui doveste trovare la soluzione, vi invitiamo a scrivercela. Magari per risolverla più velocemente potrete affrontare l’illusione ottica insieme a qualche amico/a.

Il suggerimento che possiamo darvi è un po’ il sunto di ciò che abbiamo detto prima: alcune combinazioni particolari di luce, colori e angolazioni possono condurre il nostro cervello verso rappresentazioni che in realtà non ci sono, ma che sono presenti.