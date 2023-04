Le illusioni ottiche si presentano in molte forme, e ci rivelano come il nostro cervello percepisce le immagini basate su elementi come il colore, la luce e l’ambiente circostante.

Anche sui social sono diventate molto virali, e alcune sono riuscite a confondere milioni di persone. Eppure esistono da secoli e in molte culture diverse e ne esistono diversi tipi.

Innanzitutto ci sono illusioni ottiche fisiologiche. Queste sono le “vere” illusioni ottiche: immagini interpretate nel modo sbagliato, ad esempio un’immagine fissa che sembra muoversi o un’immagine che sembra avere un colore particolare. Questi sono causati da fattori fisiologici e dal modo in cui il nostro cervello interpre elementi come luminosità, angoli o movimento.

Poi ci sono le illusioni cognitive, che sono altrettanto affascinanti perché possono essere interpretate in modo diverso da persone diverse. Gli esempi classici di questi sono le illusioni ottiche utilizzate nei testi psicologici, dove un’immagine potrebbe essere interpretata in due modi diversi. E infine ci sono illusioni ottiche letterali, che non sono esattamente illusioni poiché sono state create intenzionalmente per confondere la mente.

Artisti famosi come René Magritte hanno creato questo tipo di illusioni. Ci sono anche illusioni ottiche accidentali causate da cose come i fenomeni atmosferici e le somiglianze o la posizione di un oggetto in un particolare momento.

L’illusione ottica del cerchio ipnotico

Creata da Brusspup, richiama un trucco geometrico. I cerchi bianchi sembrano formare una forma circolare che rotola all’interno della circonferenza del cerchio rosso. Ma ovviamente questa è un’illusione ottica, quindi non è effettivamente così. I cerchi bianchi in realtà si muovono tutti in linea retta, il tempismo crea l’illusione che si muovano in cerchio.

L’illusione ottica del vortice rotante

Un tipo di illusione ottica di cui non ne abbiamo mai abbastanza sono quelle che sembrano muoversi ma in realtà sono immagini fisse. Questi sono esempi di quelle che sono conosciute come illusioni ottiche fisiologiche: sono causate dall’eccessiva stimolazione dei sensi del cervello a causa dell’occhio che vede troppo colore, luce, movimento o dimensioni per essere in grado di elaborare.