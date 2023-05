Asus ROG Strix Scar 17 è il nuovo laptop gaming di fascia alta, un prodotto che riesce a combinare specifiche tecniche di altissimo livello, con un sistema di raffreddamento, denominato Intelligent Cooling, che permette di raggiungere prestazioni mai viste prima d’ora, il tutto dando la possibilità agli utenti di personalizzare profondamente il design, rendendolo unico.

Il prodotto presenta una CPU di ultima generazione, parliamo infatti di AMD Ryzen 9, abbinata con la GPU più richiesta del momento, la Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop, con un TGP massimo di ben 175 watt. Il MUX Switch dedicato, che supporta anche NVIDIA Optimus, permette al dispositivo di puntare sulle prestazioni da gaming o sulla preservazione della batteria, mantenendo comunque alti standard di apertura dei giochi, grazie alla memoria interna allo stato solido PCIe Gen4x4, e la memoria DDR5 (che offre un’ampiezza di banda incredibile).

Il pannello è da 17 pollici, con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento superiore al normale, un IPS LCD con colori fantastici (e supporto a HDR, ma anche Adaptive-Sync), senza dimenticarsi del tempo di risposta di soli 3ms. Per un gaming sempre più immersivo, gli altoparlanti supportano la tecnologia Dolby Atmos, nonché Hi-Res per alta qualità e AI Noise Cancellation bidirezionale, riuscendo così a filtrare i rumori di sottofondo.

Asus ROG Strix Scar 17 – il sistema di raffreddamento

Per mantenere il laptop sempre il più fresco possibile, Asus ha integrato una soluzione di Intelligent Cooling che utilizza il metallo liquido Conductonaut Extreme di Thermal Grizzly, sia per la CPU che la GPU, applicazione che permette di ridurre di 15 gradi la temperatura delle componenti, in confronto ai sistemi tradizionali, mantenendo comunque frequenze di boost più elevate per periodi più lunghi (e la rumorosità è ridotta al minimo, non superando i 40 dB in modalità Performance).

Come tutti i laptop gaming, non manca un design aggressivo, costellato di LED RGB pronti ad adornare lo chassis, e perfettamente personalizzabili dall’utente finale con Aura Sync, data la possibilità di creare fantastici effetti di luce (e non solo). Il rivestimento anti-impronta, infine, promette un aspetto pulito e lineare, a prescindere dallo stile di vita del giocatore. Asus ROG Strix Scar 17 è acquistabile da oggi sul sito ufficiale di ASUS (LINK) al prezzo di listino di 3349 euro, nell’unica colorazione attualmente disponibile.