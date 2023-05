Radiazioni smartphone, quali sono i telefoni che emettono più onde SAR

Non tutti sanno che esistono smartphone in grado di emettere più onde elettromagnetiche o meno onde elettromagnetiche. Le radiazioni quindi partono anche dai telefoni, anche se bisogna documentarsi prima di arrivare a conclusioni affrettate.

Chiaramente non bisogna avere alcun tipo di paura, visto che sono state dimostrate diverse incongruenze tra le malattie sviluppate dagli esseri umani e l’utilizzo degli smartphone. In poche parole non saranno le radiazioni e le onde elettromagnetiche dei dispositivi mobili a farvi ammalare.

L’elenco di smartphone più radioattivi secondo gli ultimi rilievi del 2022

Ci sono diversi nomi altisonanti all’interno di questo elenco, il quale rappresenta i dispositivi che in assoluto durante l’ultimo anno sono stati registrati come “i più radioattivi”.

Apple iPhone 13 Pro – 0,99 W/kg

Apple iPhone 13 Pro Max – 0,99 W/kg

Google Pixel 6 Pro – 0,99 W/kg

OPPO A74 5G – 0,99 W/kg

Google Pixel 6 – 1.00 W/kg

OnePlus Nord CE 2 – 1,02 W/kg

Samsung Galaxy A52 5G – 1,05 W/kg

Samsung Galaxy S22 Ultra – 1,05 W/kg

Realme GT Neo 2 – 1,19 W/kg

Samsung Galaxy S22 – 1,21 W/kg

Lista di smartphone che emettono meno radiazioni: questi sono i dispositivi che qualcuno reputa più sicuri

Come potete notare nella lista sottostante, ci sono due top di gamma in assoluto che si lascerebbero apprezzare per il loro basso coefficiente di radiazioni emesse. Si tratta del Galaxy S22+ di Samsung e dell’iPhone 13 di Apple. Questi dispositivi infatti, pur non guidando la classifica, si rendono protagonisti.