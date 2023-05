CoopVoce, l’operatore virtuale Full MVNO, ha annunciato che la sua offerta tariffaria Evo Essential, in bundle con Coop, è ora disponibile presso tutti i punti vendita Coop a 3,90 euro al mese. A partire dal 20 aprile 2023, i nuovi clienti possono acquistare le carte SIM CoopVoce in qualsiasi negozio Coop e attivare il pacchetto Evo Essential al prezzo normale. Per una maggiore comodità è possibile anche l’attivazione online.

Il pacchetto Evo Essential comprende minuti voce illimitati su tutto il territorio nazionale, 200 SMS su tutto il territorio nazionale e 3 gigabyte di dati mobili al mese. Gli abbonati a CoopVoce hanno accesso alla rete 4G di TIM, che offre velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

CoopVoce e Coop, l’offerta è già disponibile

In precedenza, il pacchetto Evo Essential era disponibile esclusivamente presso alcune sedi Coop. Ora è accessibile in tutte le sedi Coop, comprese Coop Alleanza 3.0, Coop Nord Ovest (CNO), Coop Reno e Coop Trentino (SAIT). Ai soci Coop veniva applicato uno sconto mensile di 3,50 euro, mentre ai non soci veniva applicato il prezzo pieno di 3,90 euro. Questa versione di Evo Essential è stata disponibile sia per i soci che per i non soci fino al 19 aprile 2023.

Come anticipato da MondoMobileWeb, l’offerta Evo Essential è ora disponibile in tutte le sedi Coop in cui vengono vendute le SIM CoopVoce, ad eccezione dei negozi Coop in Sicilia e Campania. I clienti possono attivare l’offerta tramite Self SIM o tramite il sito ufficiale dell’operatore.

L’estensione dell’offerta si applica a tutti i punti vendita Coop e al sito web Coop, consentendo ai clienti di attivare l’offerta Evo Essential a 3,90 euro/mese fino al 10 maggio 2023. Il nuovo prezzo di attivazione di una SIM è di 10 euro, che include 5 euro di traffico telefonico per i nuovi clienti che attivano l’offerta in negozio o tramite prenotazione online con ritiro in negozio. Inoltre, è richiesta una ricarica minima per coprire il primo mese anticipato.

Per i nuovi clienti che attivano l’offerta online con consegna a domicilio, CoopVoce richiede un contributo una tantum di 9,90 euro. Questo costo copre le spese di spedizione, l’attivazione, il primo mese anticipato e una SIM ricaricabile con credito inutilizzato dello 0%. Tutti i piani CoopVoce, compreso Evo Essential, possono essere attivati anche su eSIM, eliminando la necessità di una carta SIM fisica.

I clienti possono anche optare per l’attivazione SIM, che prevede l’acquisto di schede telefoniche preconfezionate presso alcuni punti vendita Coop e la loro successiva attivazione attraverso il sito web dell’operatore. Il costo iniziale di 9,90 euro copre l’attivazione e il primo mese di servizio prima della scadenza dell’offerta.