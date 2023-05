Il colosso Google ha da poco annunciato il suo nuovo smartphone “economico”. Stiamo parlando del nuovo Google Pixel 7A, il quale è stato annunciato soltanto qualche giorno fa durante l’evento Google I/O 2023. Ora, però, è tempo di pensare ai prossimi device di punta dell’azienda. Uno di questi sarà il prossimo Google Pixel 8 Pro. Stando ad un primo video apparso in rete, sembra che questo device avrà una feature davvero assurda per uno smartphone.

Google Pixel 8 Pro potrebbe arrivare con un termometro integrato

A quanto pare, per misurare la febbre in futuro basterà utilizzare uno smartphone. In particolare, sembra che sarà uno dei prossimi device di casa Google a poter vantare questa insolita caratteristica. A rivelarlo, come già accennato in apertura, è stato un primo video del prossimo Google Pixel 8 Pro. Il video in questione è stato pubblicato da un leaker piuttosto affidabile, ovvero Kuba Wojciechowski. Dal video è dunque chiaro che lo smartphone disporrà di un termometro per misurare la temperatura corporea. Questo sarà collocato sul retro dello smartphone, dove troveranno posto anche le tre fotocamere e queste saranno ovviamente affiancate da un flash LED.

Frontalmente, invece, lo smartphone sembra che avrà un classico display con un foro dove sarà collocata la fotocamera anteriore per i selfie. Il video in questione era ovviamente editato, ma al momento è stato rimosso da YouTube. Insomma, si tratta ancora di piccole indiscrezioni ma, chissà. Ricordiamo che, secondo i rumors, il nuovo Google Pixel 8 Pro avrà un sensore fotografico principale Samsung Isocell GN2 da 50 MP da 1/1,12 pollici.