Amazon, migliaia di clienti truffati ma esiste il modo per difendersi

Amazon, il gigante dell’e-Commerce, ha recentemente reso noto un dato allarmante: più del 50% delle truffe online derivano da false conferme d’ordini. Queste pratiche malevole compromettono la sicurezza degli utenti, mettendo a rischio i loro dati personali e finanziari.

Le occasioni per risparmiare su Amazon sono davvero ghiottissime, per ricevere tutti gli sconti in esclusiva assoluta sul vostro smartphone, non dovete fare altro che aprire subito questo canale Telegram. Non perdetevi anche gli sconti elencati ogni giorno su Tecnofferte e Malatirisparmio.

Dharmesh Mehta, Vice President of Selling Partner Services di Amazon, ha dichiarato: “I truffatori che cercano di impersonare Amazon mettono a serio rischio la sicurezza dei clienti. Nonostante queste truffe avvengano al di fuori del nostro store online, continueremo a investire nella protezione dei nostri clienti e nell’educazione del pubblico su come prevenire queste truffe“.

Come Operano i Truffatori?

I truffatori utilizzano false conferme d’ordine per tentare di sottrarre dati personali e finanziari. Se si tenta di cancellare un ordine falso seguendo un link presente nella comunicazione o chiamando il numero di telefono del falso “servizio clienti”, si rischia di cadere nella trappola.

Amazon ha risposto a queste minacce implementando una tecnologia di verifica delle email in più di 20 Paesi, tra cui il Regno Unito, la Germania, la Francia, l’Italia e la Spagna. Questa tecnologia aiuta i clienti a riconoscere più facilmente le email di phishing e rende più difficile per i truffatori commettere frodi.

Gli Strumenti di Amazon per Proteggerti

Amazon fornisce inoltre strumenti per identificare se un’e-mail, una telefonata, un sms o una pagina web sono realmente legate ad Amazon. Dal principio dell’anno, l’azienda ha richiesto la chiusura di oltre 20.000 siti di phishing e di 10.000 numeri di telefono utilizzati per commettere queste truffe. E ha denunciato più di 100 truffatori in tutto il mondo alle forze di polizia locali.

I Cinque Consigli di Amazon per Evitare Truffe

Per aumentare la tua sicurezza durante gli acquisti online, Amazon suggerisce cinque consigli fondamentali:

Verifica sempre gli acquisti fatti su Amazon. Affida la tua fiducia all’app e al sito ufficiale di Amazon. Fai attenzione ai messaggi “urgenti” che potrebbero essere falsi. Non cedere alle pressioni di chi cerca di convincerti ad acquistare un buono regalo. Contatta la società se non sei sicuro che una comunicazione sia genuina.

Ricordati, se ricevi una comunicazione sospetta, non fare click su alcun link e non fornire i tuoi dati personali o finanziari. Amazon non chiederà mai queste informazioni tramite email, SMS o telefono.

Amazon: Un Impegno Continuo nella Lotta alle Truffe Online

Amazon è fermamente impegnata a contrastare queste pratiche fraudolente. Nonostante le truffe avvengano al di fuori del suo store online, l’azienda si impegna a proteggere i suoi clienti e a educare il pubblico su come prevenire queste truffe. Amazon sta costantemente lavorando per migliorare la sicurezza e fornire ai suoi clienti gli strumenti e le informazioni necessarie per difendersi.

In questa era digitale, la sicurezza online è di fondamentale importanza. Seguire i consigli di Amazon può fare una grande differenza nella prevenzione delle truffe online. Ricorda, la tua sicurezza è nelle tue mani.