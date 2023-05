Aumenti Fastweb, le notizie sui costi delle promo stavolta sono disastrose

Fastweb, come da tradizione mensile, ha annunciato una serie di aumenti per diverse offerte cellulari, con incrementi che variano da 5 cent a 5€. L’obiettivo di questa manovra è quello di rafforzare le risorse per far fronte alla crescita dei costi energetici e delle materie prime, mantenendo un servizio di alta qualità e potenziando gli investimenti nell’innovazione e la sostenibilità.

Aumenti Fastweb: tutte le novità in arrivo

L’aumento sarà differenziato a seconda dell’offerta, con i vecchi piani sostituiti da nuove soluzioni Fastweb Mobile. Tra le offerte coinvolte, troviamo Famiglia, Fast Friends, Fastweb Mobile Light, Fastweb Mobile Ver2, Fastweb Mobile Voce, Fastweb NeXXt Mobile, Fastweb NeXXt Mobile Mini, Fastweb NeXXt Mobile Unlimited, JOYFULL, Mobile 100, Mobile 250, Mobile 500, Mobile a Consumo, Mobile Base, Mobile ENTRY, Mobile Freedom, Mobile Fuel, e Mobile Voce, con aumenti variabili.

Per evitare l’aumento, i clienti possono esercitare il diritto di recesso, disattivando la SIM Fastweb o cambiando operatore senza costi aggiuntivi. Il termine per presentare la richiesta è il 15 luglio, con diverse modalità disponibili: comunicazione scritta via posta o PEC, chiamata al Servizio Clienti, supporto via chat su WhatsApp, attraverso l’area MyFastweb, o personalmente in un negozio Fastweb.

Fastweb ha anche rialzato i prezzi delle offerte Casa Light, non legate alle rimodulazioni. Da maggio, sia la versione cablata (ADSL, FTTC o FTTH) che quella FWA vedono un aumento del costo di listino. La Fastweb Casa Light passa da 26,95€ a 27,95€ al mese, mentre la Fastweb Casa Light FWA aumenta da 22,95€ a 24,95€ al mese. Questi nuovi prezzi riguardano solo le nuove attivazioni, non influenzando le Fastweb Casa Light già attive.