Apple e Samsung, i due produttori continuano a non avere rivali sul mercato

I dati sono inequivocabili: nonostante la spedizione di centinaia di milioni di smartphone, solamente due aziende stanno effettivamente generando profitti significativi, ossia Apple e Samsung. Nel primo trimestre del 2023, questi due colossi hanno rappresentato il 96% di tutti i profitti prodotti dai primi cinque produttori di smartphone, comprendendo anche Xiaomi, Oppo e Vivo. Tuttavia, la percentuale è fortemente inclinata a favore di Apple.

Apple e Samsung: come sta andando il mercato

Si parla di utili, non di fatturato, il che significa che si tratta di un saldo positivo nel bilancio, dopo aver considerato le spese sostenute per la commercializzazione dei prodotti, come le campagne di marketing o la ricerca e lo sviluppo. Apple e Samsung si contendono le percentuali da diversi trimestri, con un andamento inverso tra di loro: se una sale, l’altra scende e viceversa.

Xiaomi, Oppo e Vivo, al contrario, mantengono una posizione stabile, con una percentuale intorno all’1% ciascuno nei cinque trimestri analizzati da Counterpoint. Questo duopolio persiste da anni, con aziende come LG che hanno abbandonato il mercato mobile, e altre come Sony e HTC che hanno ridotto significativamente la produzione di smartphone.

Le ragioni che spingono Apple e Samsung a ottenere risultati così positivi rispetto agli altri marchi non sono analizzate in dettaglio da Counterpoint. Tuttavia, una supposizione evidente è che entrambe le aziende riescono a posizionarsi efficacemente nella fascia alta del mercato, con prezzi superiori ai 1.000 euro, grazie alle loro massicce campagne di marketing. Il prezzo medio di vendita più elevato, soprattutto per Apple, rappresenta un valore aggiunto rispetto ai concorrenti.

Nel primo trimestre del 2023, Samsung ha superato di poco Apple in termini di volume di spedizione, con un vantaggio dell’1%. Secondo Harmeet Singh Walia, analista senior di Counterpoint, il lancio della serie Galaxy S23 ha consentito a Samsung di aumentare il suo ASP (prezzo medio di vendita) fino a 340 dollari, in crescita del 17% su base annua e del 35% su base trimestrale, nonostante una diminuzione del 19% delle spedizioni anno su anno.

Xiaomi, Vivo e Oppo hanno rappresentato l’11% dei circa 280 milioni di smartphone distribuiti tra gennaio e marzo, ma solo circa il 4% dei profitti del trimestre. Il mercato degli smartphone nel complesso è diminuito del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma il calo di Apple è stato meno pronunciato rispetto agli altri marchi.