Una domanda che gli utenti si pongono molto spesso riguarda la migliore copertura sul territorio italiano dei vari operatori telefonici con in dotazione una propria rete fisica. Dovete sapere che i vari MVNO, o meglio definiti operatori virtuali, come Fastweb Mobile Kena Mobile, ho.Mobile e simili, non dispongono di una infrastruttura, appoggiandosi a loro volta su quella di proprietà di Vodafone, WindTre o TIM, per questo motivo sono esclusi dalla classifica seguente.

Mensilmente viene stilata una classifica che permette di comprendere quale sia il miglior operatore telefonico in Italia per copertura e velocità della rete telefonica, sono dati da prendere ovviamente con le pinze, da considerarsi come una media dell’intero territorio; ciò sta a significare che non è detto che nella vostra zona lo stesso operatore sia migliore degli altri.

TIM vs Vodafone e gli altri operatori: quale è il migliore?

La migliore copertura delle reti 2G/4G e 5G è nelle mani di TIM, che stacca di pochi punti percentuali Vodafone (al secondo posto), mentre chiude la speciale classifica Iliad. Considerando invece solamente il collegamento in 4G e 5G, al primo posto troviamo Vodafone, la quale evidentemente ha una capillarità della rete 2G inferiore a TIM.

Parlando invece di velocità di navigazione e delle app di base, la migliore sembra essere Iliad, ma di pochissimo rispetto alle altre realtà. L’89,5% del tempo si ha avuto una qualità di connessione superiore agli standard, al secondo posto troviamo Vodafone con l’89,4%, al terzo TIM con l’89,1%, mentre più staccata chiude la classifica WindTre, ferma all’86%.