Vodafone è pazza, sono tornate le Special con 150GB in 5G

Vodafone sta proponendo le sue offerte migliori per rientrare a far parte della vetta della classifica per quanto riguarda i gestori mobili.

Non è un mistero infatti che sia partita una nuova campagna di recupero dei vecchi clienti con offerte mirate, le quali hanno tutto dalla loro parte. I prezzi non sono mai stati peraltro così bassi.

Vodafone continua a lanciare offerte, quelle di maggio sono impressionanti e arrivano fino a 150 giga

Dopo aver visto come la concorrenza abbia dato del suo meglio durante gli ultimi mesi, Vodafone vuole riprendere in mano lo scettro. L’azienda infatti ha scelto di pubblicare le offerte migliori durante questo mese di maggio, il quale si presenta molto pieno di soluzioni per quanto riguarda la telefonia mobile.

La prima in assoluto è sicuramente la Vodafone Special, offerta che finalmente torna a far parte dell’organigramma del gestore. Al suo interno gli utenti avranno l’opportunità di trovare 150 giga in 4G con minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi verso tutti. Il pagamento con Smart Pay consentirà di averla a soli 7,99€ al mese.

C’è poi anche un’altra offerta, ovvero la versione della Vodafone Special bloccata per due anni al prezzo di 9,99€, anche in questo caso pagando con Smart Pay. Al suo interno ci saranno minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi ma soprattutto 200 giga in 4G per navigare in internet.

Per avere la connessione in 5G, bisognerà pagare circa 2 euro in più ogni offerta, come predispone Vodafone. Da ricordare che queste offerte possono essere vostre solo ed esclusivamente in seguito al contatto diretto con il provider. Dovrà essere in poche parole Vodafone a contattarvi sul vostro numero di telefono.