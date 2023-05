Test psicologico, ciò che vedi rivela le tue abilità di cui non eri a conoscenza

sponsor

I test psicologici sono strumenti sempre più utilizzati non solo da individui curiosi di scoprire aspetti nascosti della propria personalità, ma anche da grandi aziende che li impiegano nel processo di selezione del personale. Questi possono addirittura contribuire a stabilire se un candidato sia adatto a far parte di un determinato team lavorativo.

Test psicologico: cosa vedi nell’immagine?

Oltre ai potenziali dipendenti, i test vengono somministrati anche a personale fisso, come capi ufficio, responsabili e dirigenti, per valutarne le competenze. Di recente, alcuni psicologi hanno iniziato ad utilizzarli anche per valutare la salute mentale dei propri pazienti.

Uno dei test psicologici più diffusi richiede di osservare rapidamente un’immagine e identificare l’animale che ha catturato l’attenzione. A seconda di ciò che si vede, si possono trarre informazioni riguardo la personalità e la mente del soggetto.

Se la prima immagine che salta agli occhi è la testa di una tigre, ciò potrebbe indicare una mente pratica e allenata, con grande capacità di comprensione e analisi delle situazioni. Tuttavia, queste persone tendono a essere poco empatiche e restie al cambiamento, preferendo rimanere nella loro zona di comfort. Per essere apprezzate e amate, dovrebbero mostrarsi più umili e modesti.

Se, invece, la prima figura individuata è una scimmia su un albero, ciò suggerisce una mente creativa, ricca di idee originali ma con difficoltà nell’organizzazione e nella realizzazione di tali idee. Queste persone sono solari e divertenti, capaci di fare amicizia facilmente ma con difficoltà nel mantenerle a lungo termine. Il loro pregio e difetto è l’egoismo e l’amore per il tempo trascorso con se stessi, che spesso porta a dimenticare l’esistenza degli altri.