PixelOpus, Sony PlayStation dice per sempre addio al suo studio

Sony ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla chiusura di PixelOpus, uno dei team di PlayStation Studios. Un portavoce ha affermato che la decisione è stata presa dopo una revisione del portafoglio e dello stato dei progetti dello studio, al fine di garantire che rispondessero agli obiettivi strategici dell’organizzazione. Purtroppo PixelOpus chiuderà il 2 giugno.

PixelOpus: poteva diventare un grando team, e invece…

PixelOpus ha annunciato su Twitter che la loro avventura è giunta al termine e il team sta chiudendo i battenti. Nel messaggio, ringraziano i milioni di appassionati giocatori che hanno sostenuto la loro missione di creare giochi belli e fantasiosi. Purtroppo però PixelOpus, creatore di Entwined e Concrete Genie, non ha annunciato nuovi giochi negli ultimi tre anni e mezzo. Dunque si può supporre che i progetti su cui stavano lavorando non abbiano avuto successo e che il team abbia deciso di chiudere.

PixelOpus era uno dei team più piccoli di PlayStation Studios e, fino ad ora, non aveva ancora pubblicato un capolavoro. Entwined ha ricevuto recensioni mediocri mentre Concrete Genie è stato giudicato buono, ma non di alta qualità dalla critica internazionale. È sempre triste vedere un team fallire e non avere l’opportunità di proporre nuove idee, soprattutto perché PixelOpus aveva il potenziale di diventare il “team degli indie” di PlayStation. Si spera almeno che i membri del team possano trovare nuove opportunità, magari in altri gruppi di PlayStation Studios. Auguriamo loro il meglio.

D’altronde, nonostante la chiusura di PixelOpus, il panorama indie all’interno dell’ecosistema PlayStation potrebbe ancora fiorire grazie alla collaborazione con altri studi di sviluppo indipendenti e alla promozione di titoli innovativi attraverso programmi come il PlayStation Indies Initiative. Questi sforzi potrebbero contribuire a mantenere viva la creatività e la diversità nell’offerta di titoli per i giocatori.