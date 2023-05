Android REGALA le app e i giochi, sul Play Store gratis quelli a pagamento

sponsor

Il Play Store del mondo Google è oggi disponibile ad offrire agli utenti Android qualcosa di inusuale.

Proprio all’interno del famosissimo market, le persone potranno scaricare applicazioni e giochi a pagamento in maniera totalmente gratuita. La nuova opportunità arriva infatti oggi da parte del famosissimo store.

Android, il solito festival dei titoli gratuiti: questi in basso erano a pagamento fino a ieri, approfittatene subito

Succede ormai sempre più frequentemente che le offerte del mondo Android vadano a riguardare i titoli del Play Store di Google. Effettivamente all’interno del famosissimo market ci sono diverse opportunità, le quali ogni giorno possono essere colte da chi ne ha bisogno. Se stavate aspettando che una determinata applicazione o un gioco preciso arrivasse in sconto, questa potrà essere l’occasione perfetta per voi.

Nel Play Store infatti oggi c’è una vasta selezione di titoli a pagamento che diventano ufficialmente gratis. Coloro che dunque non hanno mai provato cosa significa avere a che fare con contenuti a pagamento, potranno farlo ma senza pagare. L’opportunità è quindi estremamente interessante, ma vi ricordiamo di fare quanto prima possibile per non perdere il treno. Qui in basso c’è la lista completa con i nomi delle applicazioni e dei giochi ma anche con i link: