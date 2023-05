Canone RAI e bollo auto, due modi UNICI per dirgli addio subito

sponsor

Tralasciando tutte le problematiche che gli italiani stanno attraversando ultimamente, ce ne sono due che rispondono al nome di due tasse famosissime. La prima è quella forse più odiata in assoluto, ovvero il canone Rai, il quale è ormai da diversi anni incorporato nella bolletta dell’elettricità. La seconda sta nel bollo auto, uno dei più grandi problemi visto che si paga solo in Italia. Non tutti sanno che entrambe le imposte possono essere evitate ma solo se in possesso di alcuni requisiti ritenuti fondamentali dell’ordinamento italiano.

Mentre con le ultime notizie i cittadini hanno saputo che potrebbe esserci la possibilità di una rimodulazione del canone, ecco quali sono i modi per non pagarlo.

Canone Rai e bollo, ci sono solo alcuni modi per abolirli: ecco come fare secondo quelle che sono le regole

Innanzitutto tutti gli utenti che hanno oltre i 75 anni di età, sono automaticamente esentati dal pagamento del canone. La stessa cosa avviene anche per coloro che hanno un reddito minimo inferiore alla soglia. Nel caso in cui non aveste in casa una TV, vigerà la stessa regola: non avrete alcun canone da pagare.

Ovviamente ci sono delle soluzioni anche per il bollo auto, le quali però sono molto meno varie. Partendo dal presupposto che si tratta di una tassa regionale, solo due sono le regioni che ad oggi annullano il bollo auto per chi acquista un’auto elettrica. La Lombardia e il Piemonte lo consentono, per cui sembra essere al momento questa l’unica opportunità per scansare il bollo.