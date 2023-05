Canone RAI e bollo AUTO ADDIO, ci sono dei trucchi per non pagare

Esistono dei metodi per non pagare le due odiose tasse? Sia il canone Rai che il bollo auto possono essere evitati, ecco come

Dopo aver ascoltato negli ultimi giorni che Salvini avrebbe intenzione di abolire o quantomeno regolare ex novo il canone Rai, si parla dei metodi utili per non pagarlo. Oltre a questa odiata tassa, ce n’è anche un’altra: il bollo auto. La cosiddetta tassa di possesso è infatti un vero e proprio fardello sulle spalle degli italiani, i quali pagano solo perché possiedono un veicolo. Ci sono però alcuni modi per evitare di pagare entrambe le imposte, ma bisogna beneficiare di alcuni status in particolare.

Canone Rai e bollo auto, ci sono delle regole che risparmiano alcune categorie di persone: ecco come non pagare

Per quanto riguarda il canone Rai, le soluzioni sono davvero diverse. Come gli organi ufficiali descrivono, è possibile evitare di pagare il canone se siete persone con un’età superiore ai 75 anni. La stessa cosa avviene per coloro che in casa non hanno una televisione che riceva i canali in questione. Anche coloro che hanno un reddito minimo al di sotto della soglia potranno essere esentati dal pagamento della tanto odiata imposta.

Dopo aver parlato di una tassa di carattere nazionale, eccone una di carattere regionale. Il bollo auto infatti viene disciplinato diversamente da ogni regione, con l’esempio di alcune in particolare. Sia il Piemonte che la Lombardia infatti hanno scelto di esentare dal pagamento del bollo tutti coloro che acquisteranno un’auto elettrica. In poche parole il possesso di un’automobile del genere, determinerà l’annullamento di tale impegno. Ci sono poi dei vantaggi anche per coloro che acquistano dei veicoli ibridi o gpl o metano.