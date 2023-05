Una lista approfondita delle applicazioni Android disponibili gratuitamente sul Play Store per un periodo di tempo estremamente limitato, pronte a far risparmiare al massimo i singoli consumatori che stavano aspettando il momento giusto per installarle.

Spendere poco con il Play Store è possibile, ogni giorno sono disponibili tantissimi sconti che aiutano gli utenti a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, riuscendo così a spendere poco anche sull’acquisto di app originariamente a pagamento. Se volete approfittarne, non vi resta che premere il link a fianco di ogni nominativo, cosicché potrete accedere ai migliori sconti del momento.

Non scordatevi nemmeno delle nuove offerte Amazon, disponibili in esclusiva assoluta sul canale Telegram di TecnoAndroid, le trovate a questo indirizzo.

Android e App gratis, ecco la lista del Play Store

I titoli che potete scaricare gratuitamente dal Play Store sono davvero tantissimi, la maggior parte sono giochi che vengono proposti con una riduzione di prezzo (di cui parliamo poco sotto), volendo però approfittare dei prodotti scontati a zero, l’occhio cade su ProCam X (definito comunemente HD Camera Pro, LINK), e Lines Square, un icon pack molto carino e da non perdere assolutamente di vista (LINK).

Volendo invece discutere delle riduzioni effettive, le opzioni tra cui scegliere sono molteplici, partiamo da Forest Camp Story (con riduzione del 50%, LINK), passando anche per Mega Mall Story 2 (LINK), Dungeon Village 2 (LINK), MechaNika (LINK), o un buonissimo Stormhill Mistery, nella sua variante Full (LINK).

Tutti questi sconti, ed i molti altri presenti sul Play Store, sono da considerarsi disponibili per un periodo di tempo limitato, potrebbero difatti terminare prima del previsto.