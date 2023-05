Acquistate subito il nuovissimo foldable dell’azienda sudcoreana, stiamo parlando dell’eccellente Samsung Galaxy Z Fold4, oggi disponibile per tutti i consumatori ad un prezzo che complessivamente risulta essere più basso e ridotto delle aspettative, grazie agli sconti messi in pratica da Amazon.

Samsung Galaxy Z Fold4, la promozione è davvero incredibile

Galaxy Z Fold4 è uno smartphone che probabilmente tutti conoscerete, il nuovo foldable a libro di casa Samsung, commercializzato in Italia da ormai qualche mese. Tutti lo vogliono, ma pochi hanno la possibilità di acquistarlo, infatti il listino si aggira attorno ai 1879 euro, per questo motivo è necessario attendere l’ottima promozione di Amazon, che applica una riduzione del 19%, raggiungendo il prezzo finale di soli 1519 euro (LINK ACQUISTO).

La variante commercializzata è quella italiana, completamente no brand e senza vincoli di alcun tipo, dotata di 256GB di memoria interna. Le dimensioni sono relativamente ridotte, raggiunge 155,1 x 67,1 x 15,8 millimetri quando chiuso, ed è dotato di un doppio display Dynamic AMOLED 2X. All’esterno questi raggiunge i 6,2 pollici di diagonale, mentre internamente si aggira attorno ai 7,6 pollici, diventando a tutti gli effetti quasi un tablet. Il modello che potrete acquistare al link inserito nell’articolo, rappresenta la variante italiana, quindi pensata appositamente per il mercato nostrano, non importata o con variazioni.