Smartwatch a meno di 20€, offerta PAZZESCA su Amazon

Un’offerta davvero assurda è disponibile ogni giorno su Amazon, in questo periodo gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto più unico che raro, uno smartwatch dotato di display touchscreen e visibile anche sotto la luce solare diretta, con una spesa finale di soli 20 euro.

Amazon, la nuova offerta vi farà perdere la testa

Un’offerta molto interessante è stata attivata in questi giorni su Amazon, gli utenti si ritrovano finalmente a poter avere uno smartwatch di discreta qualità, dotato di un display non a colori, ma perfetto per essere utilizzato sotto qualsiasi influsso solare, di dimensioni di 1,69 pollici di diagonale. Le cornici sono completamente assenti, il che rende un infinity display, mentre il prezzo finale è inferiore ai 20 euro, grazie alla presenza in pagina di un coupon Amazon del valore pari al 40% del listino (deve essere applicato manualmente). Aggiungetelo qui al carrello.

Le funzionalità di base che mette a disposizione di ogni singolo utente non cambiano, si tratta infatti di uno smartwatch completamente impermeabile, con certificazione IP68, monitoraggio dell’attività fisica con 24 sport inclusi, perfettamente utilizzabile con qualsiasi smartphone Android o iOS in commercio (data l’app compatibile), e possibilità, tra le varie cose, di misurare anche la frequenza cardiaca, con la presenza del cardiofrequenzimetro nella parte posteriore.