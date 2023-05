ho Mobile, valanga di offerte con fino a 230 GB per navigare

Il noto operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di rendere ancora disponibili all’attivazione diverse offerte di rete mobile piuttosto interessanti e con un numero esagerato di giga per navigare. Queste offerte arrivano infatti ad offrire addirittura 230 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, ancora disponibili numerose offerte con tanti giga per navigare

Per queste prime due settimane di maggio, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di rendere ancora disponibili numerose offerte mobile super convenienti. Come già detto, la peculiarità di queste offerte è l’elevata quantità di traffico dati per navigare. Si tratta di offerte rivolte principalmente a chi richiederà la portabilità del proprio numero da specifici operatori. Sono ad esempio compresi Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, NoiTel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies.



La prima offerta è ho. 6,90 130 GB. Questa include ogni mese fino a 130 GB di traffico dati per navigare e anche minuti di chiamate ed SMS senza limiti ad un costo di 6,99 euro al mese. La seconda offerta è ho. 7,99 180 GB. A differenza della precedente, qui si hanno a disposizione 180 GB di traffico dati, mentre il costo è di 7,99 euro al mese. La terza ed ultima offerta del noto operatore telefonico virtuale è ho. 9,99 230 GB e, come suggerisce il nome, arriva ad includere fino a 230 GB di traffico dati ad un costo mensile di 9,99 euro.