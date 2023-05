ho. il premio di Maggio, 5€ di buono spesa con ho Mobile

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile propone spesso svariate iniziative interessanti. A partire dal 1° maggio 2023, in particolare, l’operatore ha reso disponibile l’iniziativa denominata ho. Il premio di maggio. Grazie ad essa, sarà possibile ricevere un buono spesa dal valore di 5 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, arriva la promo ho. Il premio di maggio con 5 euro di buono spesa

A partire dalla giornata di oggi, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha reso disponile una nuova iniziativa. Come già accennato in apertura, si tratta di ho. Il premio di maggio. Con quest’ultima, sarà possibile ottenere un buono spesa di 5 euro. Quest’ultimo sarà spendibile in diversi supermercati, tra cui Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, situati in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Sarà però necessario effettuare una spesa di almeno 35 eppuro per poter utilizzare il buono spesa.

Per poter usufruirne di questa iniziativa, sarà necessario acquistare una nuova scheda sim. Non sarà però necessario richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori. Dopo di che, sarà necessario recarsi sul sito ufficiale di ho Mobile nell’apposita sezione. Una volta terminata la procedura di attivazione della sim, gli utenti riceveranno tramite SMS entro 7 giorni il codice necessario per poter usufruire del buono spesa di 5 euro.

Ricordiamo che l’operatore virtuale ho Mobile sta anche proponendo svariate offerte interessanti con tanti giga per navigare e ad un prezzo piuttosto basso. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta denominata ho. 6,99 130 GB. Quest’ultima include ben 130 GB di traffico dati ad un prezzo di soli 6,99 euro al mese.