Tempesta solare in arrivo, come proteggere tecnologia e infrastrutture

Scopri come l'esplosione solare può influire sulla nostra vita quotidiana e cosa fare per mitigarne gli effetti

Una tempesta solare, nota anche come tempesta geomagnetica, si verifica quando il Sole rilascia un’esplosione di radiazioni e materiale solare nota come espulsione di massa coronale. Queste tempeste possono avere un effetto significativo sulla tecnologia su cui facciamo affidamento ogni giorno sulla Terra, come i sistemi di comunicazione e di navigazione.

L’ultima tempesta solare è stata avvistata il 15 gennaio e probabilmente sarà di lieve entità, poiché avrà un impatto solo parziale sulla Terra. Questo perché l’attuale ciclo solare, iniziato nel 2019, si sta avvicinando al suo apice. La vita del Sole è suddivisa in cicli che durano circa undici anni, al termine dei quali i campi magnetici della stella si invertono.

Tempesta solare, cosa succederà

Nel momento di massima attività il Sole emette molto più materiale coronale rispetto alle altre fasi, visibile dalla Terra come aree nere sulla sua superficie. Il Sole presenta ora numerose macchie e l’apice di questo ciclo è previsto intorno al 2025.

Sebbene non si preveda che l’attuale tempesta solare provochi gravi perturbazioni, sono comunque possibili interruzioni di corrente e disturbi ai sistemi di comunicazione e navigazione. Le interruzioni di corrente possono essere causate da forti tempeste solari che colpiscono i trasformatori con elevate correnti elettriche, provocando interruzioni diffuse.

La comparsa di aurore, visibili alle alte latitudini, è uno dei risultati più evidenti di una tempesta solare. Queste luci polari sono causate dalle radiazioni emesse dal Sole. Le aurore possono essere viste negli Stati Uniti verso Seattle, Chicago e Boston, mentre in Europa possono essere viste in Danimarca. È importante essere consapevoli dei possibili effetti delle tempeste solari e prendere le dovute precauzioni. Tuttavia, finché si è consapevoli della situazione, non è necessario prendere misure drastiche.

Le tempeste solari sono un evento naturale causato dall’espulsione di materiale coronale da parte del Sole. Sebbene possano causare interruzioni delle comunicazioni e dei sistemi di navigazione, l’attuale tempesta solare dovrebbe essere di forza moderata. Tuttavia, rimanere vigili e informati è fondamentale per rimanere al sicuro durante una tempesta solare. Per informazioni e aggiornamenti più recenti, consultare il sito web della National Oceanic and Atmospheric Administration.