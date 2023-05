VirusTotal: l’Intelligenza Artificiale generativa scende in campo contro virus e malware

Tra i servizi online più appezzati e usati in tutto il mondo abbiamo sicuramente VirusTotal, la famosa piattaforma di scanning è infatti molto apprezzata da tutti gli utenti poichè consente gratuitamente di scansionare files da caricare o URL attraverso tutti i database antivirus esistenti e dunque di individuale codici malevoli con una precisione altissima, ovviamente sono presenti anche funzionalità a pagamento aggiuntive.

La piattaforma per scansionare la fonte sospetta sfrutta tantissimi motori, tra questi anche nomi altisonanti come: Sophos, BitDefender, ESET, TrendMicro, Malwarebytes, F-Secure, AVG, Avast, McAfee, Kaspersky, Dr.Web, Symantec e molti altri.

Una volta terminato il processo, VirusTotal mostra un log dove i vari motori forniscono il loro giudizio su ciò che viene controllato, consentendo di valutare con la massima precisione.

Arriva l’IA in VirusTotal

In concomitanza della RSA Conference di aprile 2023, VirusTotal ha annunciato l’integrazione di un algoritmo di intelligenza artificiale generativa espressamente sviluppato per gestire gli aspetti legati al rilevamento del malware e accertare il comportamento di elementi potenzialmente dannosi.

La nuova feature si chiama Code Insight e si basa a sua volta sul Google Cloud Security AI Workbench, una piattaforma basata a sua volta sul Large Language Models (LLM) Sec-PaLM appositamente messo a punto per gestire le necessità legate alla sicurezza informatica e “comprendere” le operazioni svolte dai file sottoposti a scansione o in esecuzione sul sistema.

Tradotto in parole semplici, questa funzionalità osserva le varie attività che un file può svolgere e comprende se l’insieme è in realtà dannoso, giusto per fare un esempio, un file può, effettuare una copia di un dato e inviarlo, due azioni che singolarmente sembrano non dannose ma che insieme possono diventarlo, Code Insight si pone di sgamare proprio queste dinamiche, ovviamente infinitamente più complesse.