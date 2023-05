Rabona Mobile, ecco che fine hanno fatto i suoi servizi

Da circa due settimane, stiamo cercando di comprendere i problemi che affliggono Rabona Mobile, dato che la rete non è funzionante da dieci giorni, causando disagi ai clienti. Non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza e dell’area Comunicazione di Rabona Mobile dal 29 aprile. Ma cosa sta succedendo?

Rabona Mobile: cosa sarebbe successo alla compagnia virtuale

I problemi di Rabona Mobile persistono e la rete continua a non funzionare. L’ultimo post su Facebook dell’operatore risale al 18 aprile. Sebbene la portabilità del numero verso altri operatori stia diventando più tollerabile per coloro che hanno deciso di cambiare, un’ampia porzione di clienti resiste, nonostante i problemi. Recentemente, alcuni utenti hanno condiviso un feedback ricevuto da AGCOM, che secondo loro spiegherebbe l’origine del malfunzionamento.

Le prime voci non confermate suggeriscono che il fornitore di servizi di Rabona avrebbe modificato unilateralmente un contratto esistente, scelta che non sarebbe stata gradita dall’operatore. Rabona avrebbe quindi richiesto un arbitrato per risolvere legalmente la questione, ma l’intervento del Garante avrebbe prolungato i tempi, creando ulteriori danni ai consumatori.

Un’altra versione circolante sui social afferma che Rabona Mobile non avrebbe rispettato gli accordi commerciali con Vodafone, che di conseguenza avrebbe sospeso l’erogazione dei propri servizi. Tuttavia, queste sono solo voci di corridoio e non vi sono riscontri ufficiali da parte di nessuna delle parti coinvolte. Anche AGCOM non si è espressa pubblicamente sulla questione. Ad oggi, l’unica certezza riguarda i problemi di Rabona e la rete ancora non funzionante per i clienti. Resta quindi fondamentale attendere ulteriori sviluppi e comunicazioni ufficiali per chiarire la situazione e individuare le soluzioni necessarie.