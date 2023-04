L’operatore virtuale Rabona Mobile sta affrontando una crescente crisi di servizi da diversi giorni, ormai settimane. I clienti infatti non riescono ad inviare/ricevere SMS e navigare in internet.

Possono solamente inviare e ricevere telefonate, quest’ultimo è un problema che va avanti da circa un mese mentre la connessione internet è inibita da circa una settimana. Scopriamo i dettagli.

Rabona Mobile: i clienti ancora senza linea internet

Si ritiene che la situazione non sia legata a problemi tecnici e l’operatore non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali. Solo comunicati in cui afferma di essere a conoscenza del problema, ma ad oggi i disservizi continuano. Oltre a Rabona, anche il secondo brand dell’operatore, Sì Pronto, sta affrontando le stesse difficoltà. Entrambi sono Enhanced Service Provider Mobile Virtual Network Operator e si appoggiano a Vodafone 4G per la fornitura della SIM e la definizione del prefisso telefonico.

Nonostante il disservizio, Rabona Mobile afferma di essere in buona salute economica. Tuttavia, la situazione per i consumatori è preoccupante: senza SMS e internet, ma con addebiti mensili che continuano ad arrivare. Le associazioni a tutela dei consumatori stanno seguendo la vicenda e l’operatore ha coinvolto AGCOM e AGCM, suggerendo che il problema potrebbe essere di natura amministrativa.

La vicenda al momento rimane aperta e né noi, né i clienti e tantomeno l’operatore siamo riusciti a capire quando verranno ripristinati i servizi. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprirlo. Ovviamente noi vi terremo aggiornati sulla situazione.