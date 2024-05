Nell’arena sempre più critica della ricerca climatica, una partnership senza precedenti sta emergendo come faro di speranza nel buio della crisi climatica globale. Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) di Lecce e Lenovo hanno annunciato con orgoglio l’introduzione di “Cassandra“, un sistema di High Performance Computing (HPC) progettato per rivoluzionare la comprensione e la gestione dei cambiamenti climatici.

Il lavoro di Cassandra per il CMCC

Fin dalla sua nascita, il CMCC ha abbracciato l’imperativo morale di eccellenza scientifica nel campo della ricerca climatica. Con l’aumento esponenziale delle sfide ambientali, però, la necessità di strumenti avanzati è diventata più pressante che mai. Ecco dove entra in gioco Cassandra. Dotata di una potenza di calcolo di picco di 1,2 PetaFlops, questa macchina sovrumana fornirà ai ricercatori del CMCC una finestra senza precedenti nel mondo del clima, consentendo loro di scrutare nell’abisso dei dati climatici e sviluppare previsioni più accurate e dettagliate sul destino del nostro pianeta.

Cassandra non è solo una risposta alla richiesta di potenza di calcolo sempre crescente. È un simbolo di innovazione tecnologica. Grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua Lenovo Neptune Direct Water-Cooling, questo colosso informatico sarà in grado di mantenere la sua freschezza senza dover fare ricorso a ingombranti soluzioni di raffreddamento ad aria. In un mondo dove l’energia è diventata una valuta preziosa, questo passo avanti è più che un semplice trionfo tecnologico; è un impegno verso la sostenibilità a lungo termine.

E non finisce qui. Il CMCC ha già tracciato piani ambiziosi per ampliare le capacità di Cassandra, integrando una soluzione di Intelligenza Artificiale basata su GPU Nvidia H100. Questo matrimonio tra potenza di calcolo e intelligenza artificiale promette di aprire nuove porte alla comprensione dei modelli climatici complessi, consentendo ai ricercatori di anticipare con maggiore precisione gli impatti dei cambiamenti climatici.

L’unione perfetta tra scienza e tecnologia

Ma dietro ogni grande impresa c’è sempre un team ancora più grande. Senza il supporto solido e l’esperienza di Lenovo e dei suoi partner tecnologici, Cassandra sarebbe rimasta un’idea audace. Il coinvolgimento di Ricca IT, un business partner certificato da Lenovo, nel processo di installazione di questo sistema pionieristico sottolinea l’impegno collettivo per il successo di questa iniziativa rivoluzionaria.

L’introduzione di Cassandra presso il CMCC rappresenta molto più di un passo avanti nella ricerca climatica. È un faro di speranza nel mare tempestoso della crisi climatica globale. Attraverso questa potente alleanza tra scienza e tecnologia, i ricercatori sono armati con gli strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo e plasmare un futuro più sostenibile per le generazioni a venire.