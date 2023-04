Il successo di ChatGPT è stato globale. Le funzionalità e le possibilità del motore di linguaggio vanno ben oltre le semplici chat testuali e le risposte generate dall’Intelligenza Artificiale.

Il chatbot sviluppato da OpenAI è in grado di compilare del codice, effettuare una revisione di quanto scritto dagli sviluppatori oltre ad eseguire operazioni di debug. Bisogna anche considerare che ChatGPT può suggerire alternative a quanto scritto, offrendo un supporto diretto e consigli per migliorare.

Emerge chiaramente che le potenzialità del chatbot sono infinite, tanto che anche Google ha deciso di implementare i linguaggi di programmazione su Bard, il chatbot IA proprietario. Tuttavia, l’immaginazione degli sviluppatori è infinita e questo ha portato alla nascita di Auto-GPT.

Attraverso Auto-GPT è possibile rendere ChatGPT ancora più funzionale e sfruttare tutto il potenziale dell’Intelligenza Artificiale

Si tratta di un chatbot basato su GPT-4, l’ultima versione del motore di linguaggio di ChatGPT. La soluzione è open source e permette ai programmatori di inserire un elenco di task da completare e Auto-GPT genererà in automatico i prompts per ChatGPT.

Questo significa che Auto-GPT, attraverso le funzionalità dell’IA, potrà rispondere in automatico alle email o gestire liste To-Do complesse per aiutare le aziende. Inoltre, non viene dimenticata la funzionalità primaria di un chatbot, ossia quella di rispondere efficacemente alle richieste degli utenti.

Sarà, quindi, possibile fornire informazioni, prendere appuntamenti, gestire spedizioni e quant’altro. Si tratta solo di alcuni esempi delle funzionalità di Auto-GPT e delle potenzialità di ChatGPT. L’implementazione di questi sistemi permetterà di automatizzare alcune delle funzioni più semplici e spesso noiose, delegando tutto all’IA. In questo modo, l’intelligenza umana potrà essere sfruttata per funzioni a più alto valore aggiunto senza sprechi o perdite di tempo.