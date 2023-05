CoopVoce, EVO 150 ed EVO Essential a partire da 3€ fino a 150GB

I gestori virtuali tra cui anche CoopVoce, dominano attualmente nel mondo della telefonia monile italiana. Allo stesso tempo però c’è un grande scoglio da superare che è quello della concorrenza, la quale ha abbassato i prezzi vertiginosamente rispetto al passato. Se prima infatti era molto più semplice tenersi il proprio gestore visto che nessuno offriva di meglio, oggi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Proprio per queste motivazioni, CoopVoce è arrivata ad offrire promozioni con prezzi molto più bassi rispetto alle sue abitudini. A dimostrarlo sono le nuove offerte che fanno parte della celebre gamma EVO, la quale è ancora disponibile con tutto incluso e con due offerte ben precise e distinte.

Ci sarà quindi anche questa volta un solo obiettivo, ovvero quello di mettere pressione alla concorrenza. Nel frattempo ricordiamo che almeno per il momento non sono previste rimodulazioni, per cui coloro che hanno paura di questo potranno stare tranquilli.

CoopVoce: le offerte EVO ancora disponibili per tutti gli utenti, ecco anche la nuova Essential

Da diversi mesi si discute su quali siano le migliori offerte mobili nel mondo della telefonia italiana. Senza dubbio ci sono quelle che appartengono al provider CoopVoce.

La prima, la EVO 150, include al suo interno i migliori contenuti con minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi e 150 giga per navigare in internet. Il prezzo è di 8,90€ al mese per sempre.

Segue poi la novità: la EVO Essential. Questa nuova offerta mette a disposizione del pubblico minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi e soprattutto 3 giga per navigare in internet ogni mese. Il prezzo è di 3,90€ al mese per sempre.