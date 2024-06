ho. Mobile lancia il suo 5G: ecco le offerte disponibili piene di giga

Con il lancio del 5G, ho. Mobile ha riscoperto il suo grande potenziale. Molti utenti hanno ritenuto opportuno recarsi sul sito ufficiale del gestore virtuale per sottoscrivere una delle due offerte disponibili al momento. In realtà ce ne sono più di due, ma quelle indicate rappresentano il meglio che si possa ottenere ora.

Andando per ordine, si parte con la prima soluzione dotata della massima rete telefonica, ovvero quella che comprende 200 giga in 5G tutti i mesi. Al suo interno non mancano minuti e messaggi che sono senza limiti verso tutti, per un prezzo totale di soli 9,99 € al mese per sempre.

L’altra offerta invece è in grado di arrivare a 250 giga in 5G, ancora una volta con minuti e messaggi senza limiti. Il prezzo arriva a soli 11,99 € al mese con attivazione gratuita.

ho. Mobile, ecco come avere il 5G se non è disponibile e i vantaggi delle eSIM

Gli utenti devono comunque sapere che all’interno dell’applicazione è ufficiale si può attivare l’opzione “ho. Il Turbo“. Questa consente infatti di cominciare a navigare con il 5G spendendo solo 0,99 € in più ogni mese. Questa soluzione vale per l’offerta da 150 giga che non presenta infatti al suo interno la connessione massima.

Gli utenti che poi hanno particolare fretta di attivare la loro nuova offerta con ho. Mobile, possono tranquillamente scegliere la eSIM. La nuova scheda virtuale che non necessita infatti di una scheda fisica, può essere installata rapidamente usando il proprio SPID in fase di sottoscrizione. Una volta stipulato il tutto, si potrà installare la eSIM mediante un codice QR: si potrà cominciare a navigare in soli 5 minuti.

Nel caso in cui gli utenti non dovessero poi essere soddisfatti del servizio, non ci sarà alcun problema nel chiedere il rimborso. Direttamente tramite l’area personale infatti si potrà sfruttare il periodo di 30 giorni utili per recedere gratis e senza perdere soldi.