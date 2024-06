Vodafone, offerte giugno 2024: 3 Silver disponibili fino a 200GB

Per Vodafone era necessario adeguarsi, soprattutto per quanto riguarda i prezzi mensili. Vodafone infatti, oltre ad aumentare i contenuti all’interno delle sue svariate offerte, ha deciso di abbassare il costo. Almeno inizialmente infatti c’è un gran vantaggio per tutti, siccome le promozioni mobili costano poco ed offrono tanto.

Proprio per questo motivo adesso le persone stanno valutando un rientro, siccome si parla sempre del gestore che ha la miglior qualità di rete in Italia e in Europa.

Vodafone, con le migliori offerte si risparmia e si ottiene tutto

Con Vodafone che prende di nuovo in mano la situazione, il discorso assume caratteri visti e rivisti. L’azienda infatti torna di nuovo a dominare dopo averlo fatto per anni e lo fa con le sue vecchie offerte rimodulate. Si tratta come sempre delle Silver, attualmente ancora più accessibili rispetto al solito.

Si parte con la prima proposta, quella che con soli 7,99 € già garantisce tutto. Al suo interno gli utenti possono trovare mensilmente minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. Ovviamente non manca la connessione Internet siccome ci sono 100 giga in 4G.

Si prosegue con l’offerta top della gamma, ovvero con la Silver 150. Al suo interno ci sono praticamente gli stessi contenuti tra minuti e messaggi ma questa volta ecco 150 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 9,99 €.

Oltre alla grande convenienza delle offerte appena viste, Vodafone concede anche l’opportunità di introdurre 50 giga in più al loro interno. Il gestore anglosassone infatti predispone il servizio di ricarica automatica SmartPay, il quale può essere scelto gratuitamente. Tale opportunità consentirà di aggiungere una somma di 50 giga ad ognuna delle offerte.

Non bisogna poi perdere di vista un’altra questione: la disponibilità. Le due offerte di Vodafone possono essere scelte solo se il gestore di provenienza è Iliad o uno dei tanti virtuali. In più c’è un periodo promozionale che garantisce l’opportunità di usufruire delle due offerte mobili per 5 € il primo mese.