Siamo da poco entrati nel mese di giugno e, per questa occasione, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di stupire proponendo due nuove super offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte mobile denominate Feder Mobile Special 100 e Feder Mobile Special 100V. La differenza tra le due offerte risiede principalmente nel pubblico a cui sono rivolte. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile Special 100 e Special 100V, due nuove offerte favolose a basso costo

A partire dal mese di giugno 2024, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha reso disponibili all’attivazione due nuove super offerte a basso costo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte mobile denominate Feder Mobile Special 100 e Feder Mobile Special 100V. Come suggerisce il nome, entrambe le offerte includeranno ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare su rete 4G di Vodafone ad una velocità massima pari a 60 mbps<span;> in download e 30 Mbps in upload.

Entrambe le offerte includeranno poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il prezzo che gli utenti dovranno sostenere per la prima versione sarà pari a soli 5,99 euro al mese. La cosa che differenzia queste offerte, però, è il pubblico a cui sono rivolte. L’offerta Feder Mobile Special 100, in particolare, è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Per chi proviene invece dai rivali Vodafone e ho Mobile, è disponibile l’offerta mobile Feder Mobile Special 100V. In questo caso, infatti, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo mensile leggermente più alto, pari a 6,99 euro al mese. Insomma, si tratta come sempre di due nuove proposte dell’operatore estremamente convenienti. Ricordiamo però che l’operatore ha comunque a disposizione anche altre offerte di rete mobile sempre convenienti. Vi invitiamo a visitare la pagine ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte disponibili.