L’app di messaggistica più utilizzata da tutti gli utenti e senza alcun dubbio WhatsApp, la nota piattaforma a tinte verdi e infatti l’applicazione per scambiare i messaggi in tempo reale con una platea di utenti davvero vastissima, il tutto è merito delle funzionalità che consentono un utilizzo facile e intuitivo della piattaforma garantito ogni anno dalla costante campagna di aggiornamenti garantita dal team di sviluppo che sembra non andare mai in vacanza.

Ogni mese infatti il tipo di sviluppo si impegna a offrire aggiornamenti di altissimo livello che consentono un utilizzo facile veloce veloce di WhatsApp e soprattutto smart, degli esempi pratici sono la possibilità di ascoltare gli audio a velocità variabili o la possibilità di reagire alle fotografie direttamente nella schermata di visualizzazione.

Arriva il contagocce

Il prossimo aggiornamento in arrivo su WhatsApp riguarda l’editing delle fotografie e delle immagini prima del loro invio, analizzando la beta della prossima versione di ‎WhatsApp è emerso infatti che l’azienda ha deciso di introdurre lo strumento contagocce, quest’ultimo consente di campionare un colore specifico per poi poterlo riprodurre quando vi mettete a disegnare sull’immagine che state per inviare.

Si tratta di un’aggiunta che può sembrare un’inezia per pochi appassionati ma che comunque garantisce un’aggiunta non di poco conto per tutti coloro che amano effettuare dell’editing a mano sulle proprie immagini magari per eliminare dei difetti e aggiungere qualche dettaglio contestuale a tutta la scena mantenendo appunto i colori giusti.

Al momento non si sa quando arriverà il rilascio globale di questa funzionalità, si tratta di un’opzione aggiunta in fase di beta testing che potrebbe vedere la luce ma che potrebbe richiedere un po’ di tempo per arrivare a livello globale per tutti gli utenti nell’applicazione definitiva sia su Android che iOS.

Non resta che aspettare le prossime settimane per vedere se WhatsApp introdurrà in via definitiva tale funzione.