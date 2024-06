Iliad, mai vista 3 offerte così incredibili: si arriva a 250 GB in 5G

È ancora una volta Iliad ad affermarsi come il miglior gestore del momento, soprattutto perché mette a disposizione prezzi bassi. Tra le sue offerte questa volta c’è ampia scelta siccome si festeggia il sesto compleanno. Dal 2018 infatti l’azienda si trova in Italia e ha ritenuto opportuno mettere a disposizione del pubblico svariate opportunità.

Alla luce di tutto questo, sono nate delle offerte che già durante la fine del 2023 avevano dato grande sfoggio della loro forza. Queste fanno capo alla stessa linea, ovvero quella Flash che tutti conoscono ormai da anni. Dopo aver visto arrivare queste offerte con prezzi leggermente altisonanti, gli utenti sono rimasti sorpresi dalla rimodulazione che Iliad ha voluto effettuare. Il provider infatti le ha strutturate da capo, rendendo i prezzi ancora più accessibili e addirittura agevolandoli per il primo mese. In questo momento è possibile avere tre soluzioni a scelta, con tutti che possono sottoscriverle.

Proprio per questo motivo dare un’occhiata non guasterebbe, in quanto ci sono anche dei prezzi molto più bassi del solito.

Iliad, sono arrivate tre offerte clamorose tra cui una mai vista prima: ecco le Flash

In primo luogo non si può biasimare la presenza di un’offerta che era già disponibile ma che ora durerà al massimo altri 25 giorni. La Flash 200 è presente sul sito di Iliad con un prezzo mensile di 9,99 € al mese e con minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Al suo interno ovviamente non mancano 200 giga in 5G.

Segue la Flash 150, offerta che costa 7,99 € al mese con gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 5G. A terminare ci pensa l’offerta punta di diamante che Iliad mette sul sito ufficiale, ovvero la nuova Flash 250. Questa, oltre a minuti e messaggi illimitati, garantisce 250 giga in 5G.

Queste offerte sono tutte disponibili sul sito ufficiale e Iliad le mette a disposizione per tutti senza distinzione in merito al gestore di provenienza.