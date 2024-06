Motorola, il rinomato marchio di telefonia mobile, ha raggiunto un importante traguardo con l’approvazione dei suoi nuovi modelli. Stiamo parlando del Razr50 e del Razr 50 Ultra, da parte del TENAA, l’ente cinese per le telecomunicazioni. Questa certificazione è fondamentale poiché permette all’azienda di portare sul mercato i suoi dispositivi e offre agli appassionati di tecnologia un’anteprima delle caratteristiche e del design. A tal proposito, le immagini pubblicate dal TENAA, anche se sono a schermo spento, forniscono un’idea preliminare dei nuovi arrivati. Aprendo la strada a speculazioni ed anticipazioni.

Gli ultimi arrivati del mondo Motorola, uno sguardo più approfondito

Il sito dell’ente di recente ha emesso il certificato per il modello base, identificato come Motorola XT2453-2, e per la sua versione avanzata, il Razr 50 Ultra, contrassegnato dal codice modello XT2451-4. Anche se la sigla del primo suggerisca una versione “standard”, non è escluso che le foto rivelino il contrario. L’ aspetto più interessante però emerge dalle differenze nei dettagli tecnici. Come la frequenza della CPU, che evidenzia la presenza dello Snapdragon 8s Gen 3 sul modello Ultra, contrariamente a quello base. La convergenza tra le due varianti sembra essere più marcata rispetto al passato. Suggerendo una maggior uniformità nella loro offerta.

Il confronto tra le specifiche tecniche dei due dispositivi rivela ulteriori informazioni interessanti. Il Razr50, ad esempio, si distingue per le sue dimensioni di 171,3 x 73,9 x 7,2mm e una batteria da 3.950mAh. Mentre il Razr 50 Ultra, offre una leggera differenza nelle dimensioni e una capacità di batteria leggermente inferiore, pari a 3.830mAh. La principale disparità però si riscontra nella potenza della CPU. Il modello Ultra infatti sfoggia un octa-core da 3GHz, probabilmente lo Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm, rispetto al modello base con una frequenza di 2,5GHz. Queste differenze potrebbero influenzare le prestazioni e l’esperienza utente, portando ad una scelta più attenta tra le due opzioni.